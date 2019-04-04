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/Криминал

Покушение на разведчика? Появились новые детали о взрыве авто в Киеве

3.8тЧитать материал на украинском

Предварительной причиной взрыва автомобиля в Киеве является заложенная под него взрывчатка. Подорванная машина принадлежит местной жительнице, но объектом покушения мог быть украинский разведчик.

Ранения во время взрыва получил мужчина – его в сложном состоянии госпитализировали, сообщили в пресс-службе полиции Киева (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Около 2 ночи в Голосеевского управление полиции сообщили, что на ул. Вильямса взорвалось авто. На месте происшествия полиция нашла поврежденный Chevrolet Evanda", – уточнили правоохранители.

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Место взрыва

Место взрыва

Место взрыва в Киеве

Место взрыва в Киеве

Национальная полиция

Покушение на разведчика? Появились новые детали о взрыве авто в Киеве

Взрывное устройство было самодельным, сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко на Telegram-канале.

"Вероятный исполнитель жив и задержан", – уточнил Цаплиенко.

Покушение на разведчика? Появились новые детали о взрыве авто в Киеве

Взрыв прогремел на парковке гипермаркета "Ашан". Пострадавшему мужчине частично оторвало руку. При этом он не является владельцем подорванного автомобиля. По информации источников OBOZREVATEL, мужчине оторвало руку по локоть.

Советник главы СБУ Ярослав Антоняк на своей странице в Facebook уточнил, что пострадавший мужчина и может быть подрывником, а сам взрыв – покушением на украинского разведчика.

"Интересный такой сепаратист пробовал украинского разведчика подорвать. Но бывают и неконтроллированные подрывы. И без руки остаются сами подрывники", – написал Антоняк.

Пострадавший

Пострадавший

Facebook Yaroslav Antonyak

Правоохранители расследуют происшествие как покушение на убийство и неосторожное обращение с оружием и взрывоопасными веществами.

Взрыв в Киеве

Взрыв в Киеве

Telegram Andriy Tsaplienko

Место взрыва

Место взрыва

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 28 февраля произошел взрыв в авто на улице Героев Сталинграда. В результате происшествия пострадал один человек. Предположительно, неизвестный забросил в машину гранату.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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васильевич василий
васильевич василий
Из фильма Подвиг разведчика .- Выпьем за победу , За нашу победу
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! смерть росийским выплядкам окупантам
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ttt ta
ttt ta
це европа
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