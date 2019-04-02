В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности и фото

В Печерском районе Киева вечером 2 апреля в результате конфликта погиб человек.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, ЧП произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7.

По утверждению источников, был давний спор владельцев квартиры и судебные тяжбы.

Вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки".

Тот владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь в выбивших дверь.

58-летний мужчина стрелял из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Пострадавшего спасти не удалось.

Стрелок задержан правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло страшное ДТП. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.

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