В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности и фото

В Печерском районе Киева вечером 2 апреля в результате конфликта погиб человек.
Как сообщили источники OBOZREVATEL, ЧП произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7.
По утверждению источников, был давний спор владельцев квартиры и судебные тяжбы.
Вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки".
Тот владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь в выбивших дверь.
58-летний мужчина стрелял из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Пострадавшего спасти не удалось.
Стрелок задержан правоохранителями.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло страшное ДТП. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.
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