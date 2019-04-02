|Кияни
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности и фото

21.1тЧитать материал на украинском

В Печерском районе Киева вечером 2 апреля в результате конфликта погиб человек.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, ЧП произошло около 20:00 на улице Круглоуниверситетской, 7.

Новости
Под Киевом убили полицейского: что известно
В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности
В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности

По утверждению источников, был давний спор владельцев квартиры и судебные тяжбы.

Вечером один из них задумал решить проблему силовым путем и приехал с "группой поддержки".

В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности

Тот владелец жилья, который находился внутри, открыл огонь в выбивших дверь.

В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности

58-летний мужчина стрелял из турецкого ружья Kral Arms Tactical. Пострадавшего спасти не удалось.

Стрелок задержан правоохранителями.

В центре Киева открыли смертельный огонь: первые подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло страшное ДТП. В момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалЭксклюзивНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
убийствокриминал
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
5
Смешно
11
Интересно
14
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Шо то мало этих тварей, дверь выбивавших, положил стрелок! Картечью да в упор можно было получше расчистить общество от этих уродов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Стал собственником собственного жилья.Экологически чистого.Деpевянного.Метp на два.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Cyханов Дмитрий
Cyханов Дмитрий
Молодец! И нах та полиция? Где была? Это же и дверь выбивали тараном!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения