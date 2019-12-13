В Киеве водители устроили "разборки" с ножами на дороге: видео

В Святошинском районе Киева 13 декабря между водителями автомобилей Nissan и ГАЗель посреди дороги возник конфликт. Он закончился тем, что один из мужчин достал нож и порезал колесо машины оппонента.

Инцидент произошел на перекрестке бульвара Кольцова и улицы Зодчих. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца станицы).

Причиной конфликта, по словам свидетелей, стало то, что "кто-то кого-то не пропустил, а второй посигналил, и понеслась".

В Киеве водители устроили "разборки" с ножами на дороге

"Водитель Nissan, долго не думая, взял нож и пробил переднее правое колесо водителю ГАЗели. После этого быстренько уехал", – говорится в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве рядом с Центральным железнодорожным вокзалом 20 ноября водители автомобилей устроили жестокую драку, а затем и резню.

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