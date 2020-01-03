В Киеве в жутком ДТП погиб пассажир: видео трощи авто

В Голосеевском районе Киева, на улице Васильковской, произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб человек.

Авария случилась в пятницу, 3 декабря. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, дсокролльте до конца страницы).

В результате ДТП одна из машин начала дымить. На ролике видно, что авто было уничтожено полностью.

В Киеве в жутком ДТП погиб пассажир

Впоследствии выяснилось, что в аварии был смертельно травмирован пассажир Mercedes. Другие детали неизвестны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области в страшную аварию попал грузовой микроавтобус. В результате погибли два человека.

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