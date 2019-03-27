В Киеве рухнула крыша здания: есть потерпевшие в тяжелом состоянии

В Киеве в Оболонском районе 27 марта обвалилась крыша здания. По предварительным, были травмированы два человека, один из них в тяжелом состоянии.

ЧП произошло по адресу ул. Новоконстантиновская, 2, в здании, которое принадлежит "Укрзалізниці", сообщили в Telegram "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Предварительно, упали бетонные перекрытия. Идет спасательная операция", ‒ уточнили очевидцы.

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