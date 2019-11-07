В Киеве произошла стрельба: названо имя пострадавшего

Во время стрельбы в Киеве, в доме на улице Чаадаева, 6 ноября был ранен адвокат Николай Бугаев. Инцидент стал результатом ссоры нескольких соседей.

Как сообщил бывший однокурсник пострадавшего, киевлянин Юрий Забияка на своей странице в Facebook, его приятель имеет жену и дочь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

"Николай – мой однокурсник, адвокат. В споре ОСМД присутствовал при прекращении противоправных действий должника в части несанкционированного подключения к сетям дома. На видео видно, что Николай никакой угрозы для должника не представлял и в квартиру к нему не проникал. Получил две пули", – написал Забияка.

В Киеве произошла стрельба

По его словам, на ролике видно, как стрелявшего не останавливал ни закон, ни мольбы его же дочери. Также Забияка отметил, что подозреваемый в 2018 году скрылся с места ДТП и судился с полицией, когда та его нашла, правда, безуспешно.

Фамилию потерпевшего раскрыло именно издание УНН, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Автор материала отметил, что Бугаев получил ранения в бедро и был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи. А правоохранители уже задержали подозреваемого и квалифицировали событие как попытку убийства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В среду, 6 ноября, в Киеве по адресу Чаадаева, 2, мужчина стрелял в соседа, в результате чего последнего с тяжелыми ранениями госпитализировали. Стрельба стала результатом ссоры, в которой участвовали и другие соседи.

В сеть попало видео стрельбы в Киеве, где житель Святошинского района тяжело ранил своего соседа.

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