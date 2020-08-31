В Киеве организовали интернет-магазина по продаже марихуаны и "кексов" с наркотиками. Иллюстрация.

В Киеве задержали вероятного организатора интернет-магазина по продаже марихуаны и "кексов" с наркотической начинкой.

Подозреваемым оказался уроженцем Харькова. Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Правоохранители выяснили, что мужчина арендовал квартиру в Голосеевском районе столицы. Во время обыска по месту его жительства там обнаружили целый "склад" наркотических веществ – марихуану и кексы с содержанием тетрагидроканнабинола, которые подозреваемый сбывал через Интернет и почтовые отделения.

В Киеве организовали интернет-магазина по продаже марихуаны и "кексов" с наркотиками. Иллюстрация

"Мы установили, что основателем интернет-магазина и сбытчиков является харьковчанин, 1989 года рождения. В результате обыска квартиры правонарушителя нами изъято более 150 пакетов и емкостей с наркотиками, весы, фасовочные пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков и гаджеты, через которые мужчина договаривался о продаже наркотиков", – сказал начальник следственного отделения Голосеевского УП ГУНП в г. Киеве Дмитрий Полохало.

По ценам "черного рынка", стоимость изъятых наркотиков составляет около 500 тысяч гривен

По ценам "черного рынка", стоимость изъятых наркотиков составляет около 500 тысяч гривен. Правоохранители направили их на экспертизу. В ближайшее время будет решаться вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Пост об интернет-магазине с наркотиками Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве у мужчины изъяли 1 кг кокаина, экстази и ЛСД на сумму около 5 млн грн.

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