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12 февраля • обновлено в 02:09
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/ Криминал

В Киеве два авто на скорости влетели в отбойник: пострадали трое. Фото ДТП

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В ночь на 12 февраля в Киеве произошло ДТП с участием двух автомобилей около станции метро "Нивки".

Daewoo и Volvo на скорости влетели в отбойник с разных сторон дороги. В результате столкновения пострадали три человека, сообщает Киев оперативный (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца старницы).

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Правоохранители начали устанавливать обстоятельства ДТП. Движение по путепроводу временно ограничили.

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Киев оперативный

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Киев оперативный

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Киев оперативный

ДТП в Киеве

ДТП в Киеве

Киев оперативный

Как писал OBOZREVATEL ранее, под Киевом, недалеко от населенного пункта Пролески, произошло жесткое ДТП с участием легкового авто и грузовика. В результат аварии первую машину разорвало пополам, а ее водитель погиб.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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