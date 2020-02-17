"Спасибо за законопроект!" В Киеве пытались подорвать офис организации "слуги народа". Фотофакт

В Киеве в ночь на понедельник, 17 февраля, пытались подорвать офис пациентской организации "100% жизни" из-за законопроекта о лечении детей без родителей, который внесла нардеп от "Слуги народа" и член этой организации Лада Булах.

Об этом в Facebook сообщила представитель пресс-службы организации Кристина Абрамовская. В 14:00 под зданием провели брифинг из-за ЧП (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь" – Сеть ЛЖВ". Также оставили надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", – написала она.

Facebook "100% жизни"

По словам Абрамовской, утром, 17 февраля, она заметила возле офиса полицию. На стеклянной двери были следы взрыва, а рядом лежал плакат, адресованный Булах с надписью "Лада, спасибо за законопроект".

В результате взрыва никто не пострадал, дверь в офис также не была повреждена. Взрывотехники пока не выяснили, что именно взорвалось возле организации. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство).

Уточняется, что причиной ЧП стал законопроект №2684. Документ позволяет детям с 14 лет иметь доступ к их медицинской информации и соответственно лечиться без участия родителей.

В Киеве пытались подорвать офис организации "слуги народа"

В Киеве пытались подорвать офис организации "слуги народа"

В Киеве пытались подорвать офис организации "слуги народа"

Как сообщал OBOZREVATEL, в законопроекте Булах отмечается, что подростки смогут отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и иных зависимостей или болезней. Также 14-летним могут разрешить менять пол.

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