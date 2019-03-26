Уснул за рулем? В Киеве авто с полицией врезалось в столб

В Киеве 26 марта авто патрульной полиции влетело в электроопору. Травмы получили два правоохранителя, которые ехали в авто.

По предварительным данным, водитель-полицейский заснул за рулем. Авария произошла на ул. Ильенко, недалеко от м. "Дорогожичи", пишут в группе dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Служебный автомобиль полиции Toyota Prius во время патрулирования по неизвестным причинам слетел с дороги и врезался в столб. Срочно госпитализированы два человека. Машина восстановлению не подлежит", ‒ сообщили в группе.

ДТП с авто полиции Скриншот

ДТП с авто полиции Скриншот

Информация о степени травм пострадавших полицейских уточняется.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киевской области произошло тройное ДТП при участии автомобиля патрульной полиции. Он врезался в здание магазина с автозапчастями.

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