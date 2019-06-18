Проклятые дороги: как в Киеве избежать смертельных ДТП

Масштабная авария на путепроводе в Киеве с большими человеческими жертвами вскрыла проблему, о которой в городе говорят давно.

Отсутствие отбойника – одна из главных причин жутких ДТП на этом участке, считают водители. OBOZREVATEL разбирался в ситуации.

Кровавая авария 15 июня между Демеевской площадью и бульваром Дружбы народов по данным полиции произошла из-за того, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся со Skoda. В итоге – четыре трупа.

ДТП произошло на путепроводе возле Демеевской площади

Как рассказали нашим журналистам столичные водители, на том месте очень проблемный участок.

"Направляясь с Дружбы народов в сторону автовокзала, нужно обязательно контролировать излом вправо, который находится как раз перед въездом на путепровод. Обычно автомобили на этом участке сильно разгоняются с возвышенности, и если не знать о повороте, можно прямиком выехать на встречную полосу", – рассказал OBOZREVATEL киевлянин Владимир Мойсеенко.

Некоторые автомобилисты сильно разгоняются, не обращая внимания на излом вправо. Стрелкой указано место поворота

От путепровода до бульвара Дружбы Народов необходимо установить барьерное ограждение

Водители говорят, что в районе путепровода аварии происходят относительно не так часто, но если уж случаются, то с выездом на встречную и с тяжелыми последствиями.

"Только отбойник может решить проблему. Кстати, его там нужно совсем ничего – около 300 метров: от путепровода до Дружбы Народов", – отметили автолюбители.

В целесообразности ограждения говорит и руководитель института "Киевдормостпроект" Владимир Воробьев.

"Это магистраль городского значения непрерывного движения, и там должно быть разделение полос", – рассказал нам эксперт. При этом он отметил, что нужно смотреть, позволяет ли ширина путепровода установить отбойник.

OBOZREVATEL связался с и. о. директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иваном Шпилевым и попросил прояснить ситуацию с установкой барьерного ограждения на участке.

"Будем разбираться по всем направлениям, где продлевать и сколько денег будет выделено. Через день-другой я вам сообщу", – ответил чиновник.

Отметим, что за последнее время в Украине произошло множество ДТП с погибшими. Расскажем о самых масштабных из них:

30 мая в Одесской области в лобовом столкновении двух автомобилей погибли четыре человека. Авария произошла из-за того, что одно из авто выехало на встречную полосу.

В этот же день кровавое ДТП произошло в Тернопольской области. В результате столкновения внедорожника с фурой погибла бригада "Укрэнерго".

31 мая в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погиб водитель легковушки и двое пассажиров: 25-летняя женщина с 3-летней дочкой.

6 июня в с. Николаевка Херсонской области легковой автомобиль влетел в остановку, где как раз находилась семья. В итоге двое человек погибли на месте и еще один получил травмы.

12 июня в поселке Тошковка Луганской области лоб в лоб столкнулись два мотоцикла. Погибли три человека, в том числе двое школьников. По предварительной информации, один из байков влетел в выбоину на дороге, после чего его отбросило на "встречку".

15 июня в Тростянецком районе Винницкой области столкнулись два автомобиля, в результате чего четыре человека погибли на месте, еще четверо получили травмы.

16 июня произошло жуткое ДТП в с. Магдалиновка Херсонской области, где легковой автомобиль слетел в канал. Погиб водитель и двое детей в возрасте 4 и 16 лет.

В ночь на 17 июня на трассе Киев – Одесса возле села Воробеевка Одесской области произошло ДТП с тремя погибшими. Как стало известно, водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ.

В Ривненской области 18 июня произошла смертельная авария с двумя легковыми авто Ford и Volkswagen Passat. Погибли оба водителя, их пассажиры были травмированы.

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