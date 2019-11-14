Разговаривал по телефону: в Киеве маршрутка влетела в трамвай

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Об аварии сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Со слов очевидцев, водитель маршрутки разговаривал по мобильному телефону, отвлекся и врезался в трамвай. После этого в автобус въехал легковой автомобиль Lada.

В Киеве маршрутка влетела в трамвай Dtp.kiev.ua

На странице "Киев Оперативный" в Facebook отметили, что ДТП произошло на улице Кирилловской, 127. Движение по улице было заблокировано.

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля Киев Оперативный

Предварительно, обошлось без пострадавших Киев Оперативный

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля Киев Оперативный

Предварительно, обошлось без пострадавших Киев Оперативный

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля Dtp.kiev.ua

Предварительно, обошлось без пострадавших Dtp.kiev.ua

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 13 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика переехал пожилую женщину.

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