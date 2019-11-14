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14 ноября • обновлено в 12:36
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/ Криминал

Разговаривал по телефону: в Киеве маршрутка влетела в трамвай

1.6т
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В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Об аварии сообщили на странице Dtp.kiev.ua в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Со слов очевидцев, водитель маршрутки разговаривал по мобильному телефону, отвлекся и врезался в трамвай. После этого в автобус въехал легковой автомобиль Lada.

В Киеве маршрутка влетела в трамвай

В Киеве маршрутка влетела в трамвай

Dtp.kiev.ua

На странице "Киев Оперативный" в Facebook отметили, что ДТП произошло на улице Кирилловской, 127. Движение по улице было заблокировано.

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В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

Киев Оперативный

Предварительно, обошлось без пострадавших

Предварительно, обошлось без пострадавших

Киев Оперативный

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

Киев Оперативный

Предварительно, обошлось без пострадавших

Предварительно, обошлось без пострадавших

Киев Оперативный

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

Dtp.kiev.ua

Предварительно, обошлось без пострадавших

Предварительно, обошлось без пострадавших

Dtp.kiev.ua

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

В Киеве на Куреневке 14 ноября произошло масштабное ДТП с участием маршрутки, трамвая и легкового автомобиля

Dtp.kiev.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Святошинском районе Киева, на улице Зодчих, 13 ноября произошло смертельное ДТП. Водитель грузовика переехал пожилую женщину.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
ДТП авария
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