Пролежали не один день: в Киеве загадочно погибла семейная пара. Фото 18+

В Киеве в среду, 3 июля, в одной из квартир полицейские обнаружили тела пожилой супружеской пары.

Как сообщает "Информатор", это случилось по адресу улица Архитектора Вербицкого, 22/1.

Вызов к правоохранителям поступил около 15:30. Жильцы подъезда сообщили, что ощутили в доме неприятный запах. Позже выяснилось, что источник находится в квартире №229, двери в которую не были заперты.

Иллюстрация. Полиция Експрес

"По предварительной информации, когда прибыли патрульные, то их уже ожидали соседи. При осмотре помещений в комнате обнаружили разлагающиеся тела супружеской пары: мужчины 1951 года рождения и его жены 1957 года рождения. Тело мужа находилось на кровати, а женщины на полу", – сказано в сообщении.

Как рассказали местные жители, мужчина был лежачим и не вставал с кровати, а женщина злоупотребляла алкогольными напитками.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая будет выяснять обстоятельства случившегося.

Информатор

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