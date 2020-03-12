Под Киевом взорвали отделение "Альфа-Банка". Первые фото с места происшествия

В городе Бровары Киевской области в отделении "Альфа-Банка", что на улице М. Лагуновой, 4б, прогремел взрыв.

Об этом написали на странице еженедельной газеты "Гражданский Ревизор" в Facebook. Инцидент произошел в ночь на 12 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В результате взрыва никто не пострадал, впрочем, стекло разлетелось на несколько метров от эпицентра взрыва. По словам местных жителей, громкий звук они услышали ближе к утру.

Под Киевом взорвали отделение "Альфа-Банка" Еженедельная газета "Гражданский Ревизор"

Под Киевом взорвали отделение "Альфа-Банка" Еженедельная газета "Гражданский Ревизор"

Под Киевом взорвали отделение "Альфа-Банка" Еженедельная газета "Гражданский Ревизор"

Полиция начала проводить следственные действия, подробности не будут разглашаться до установления всех обстоятельств.

Под Киевом взорвали отделение "Альфа-Банка" Еженедельная газета "Гражданский Ревизор"

Под Киевом взорвали отделение "Альфа-Банка" Еженедельная газета "Гражданский Ревизор"

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