На Киевщине в пожаре погибли два малыша: первые подробности

В селе Гайшин Киевской области 29 июля в пожаре погибли двое детей 2015 и 2017 годов рождения. Огонь полностью охватил крышу частного дома, в котором они находились.
О том, что в доме могут находиться дети, спасателям сообщили жители соседних домов, уточнили в пресс-службе управления ГосЧС на Киевщине.
"Спасатели вошли в дом в составе газодымозащитной службы и нашли детей без признаков жизни. Пожар локализовали силами восьми человек личного состава. Работали две единицы техники", – уточнили в управлении областной ГосЧС.
Пожар
ГосЧС в Киевской области
Пожар
ГосЧС в Киевской области
Огонь уничтожил крышу, три комнаты дома и бытовые предметы.
Гайшин
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL, в Днепре 27 июля произошел пожар в теннисном клубе. Во время сильного задымления в горящем здании были работница клуба и клиентка. Обеих удалось спасти благодаря оперативной реакции спасателя.
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