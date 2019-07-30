На Киевщине в пожаре погибли два малыша: первые подробности

В селе Гайшин Киевской области 29 июля в пожаре погибли двое детей 2015 и 2017 годов рождения. Огонь полностью охватил крышу частного дома, в котором они находились.

О том, что в доме могут находиться дети, спасателям сообщили жители соседних домов, уточнили в пресс-службе управления ГосЧС на Киевщине.

"Спасатели вошли в дом в составе газодымозащитной службы и нашли детей без признаков жизни. Пожар локализовали силами восьми человек личного состава. Работали две единицы техники", – уточнили в управлении областной ГосЧС.

Пожар ГосЧС в Киевской области

Пожар ГосЧС в Киевской области

Огонь уничтожил крышу, три комнаты дома и бытовые предметы.

Гайшин Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в Днепре 27 июля произошел пожар в теннисном клубе. Во время сильного задымления в горящем здании были работница клуба и клиентка. Обеих удалось спасти благодаря оперативной реакции спасателя.

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