На Киевщине виновника пьяного смертельного ДТП чуть не вытащили из колонии: "схему" сорвали

На Киевщине виновника пьяного смертельного ДТП чуть не вытащили из колонии. Иллюстрация.

В Киевской области из Кагарлыкской исправительной колонии №115 пытались незаконно освободить заключенного, отбывающего наказание за пьяное ДТП с погибшим.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области на своем сайте. Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу заместителя прокурора области и отменил решение суда первой инстанции, которым было удовлетворено ходатайство госучреждения Кагарлицкая исправительная колония №115 о замене заключенному наказания более мягким.

Так, лицо было осуждено за нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины), и назначено ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

"Установлено, что администрацией исправительной колонии безосновательно направлено ходатайство в суд о замене осужденному неотбытой части наказания на более мягкое в виде исправительных работ, при отсутствии объективных данных о его исправлении и возмещении причиненного преступлением ущерба и морального вреда", – говорится в сообщении.

Сначала решением суда первой инстанции было удовлетворено указанное ходатайство. Впрочем, по результатам судебного рассмотрения в апелляционной инстанции, апелляционную жалобу заместителя прокурора области было удовлетворено, решение суда первой инстанции – отменено, принято новое решение, которым отказано в замене осужденному неотбытой части наказания, которая составляет более трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине в понедельник утром, 27 июля, произошло ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. В результате аварии погиб один человек.