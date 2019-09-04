На Киевщине двое детей выпали из окон: стали известны подробности

В городе Борисполь Киевской области с перерывом в несколько часов из окон домов выпали двое детей. Одному мальчику – 3 года, другому – 4 года.

Как написала пресс-служба полиции Киевской области, сообщение о предоставлении первой медицинской помощи поступило от дежурного врача Центральной районной больницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Начальник Бориспольского отдела полиции, следственно-оперативная группа и работник ювенальной превенции выезжали на место событий.

На Киевщине двое детей выпали из окон Полиция Киевской области

Так, 3-летний малыш выпал из окна второго этажа комнаты, пока мать готовила еду на кухне. Вернувшись через несколько минут, она увидела, что сына в квартире не было, – мальчик лежал на траве на москитной сетке.

Мать спустилась вниз и увезла ребенка в больницу. Женщина объяснила, что сын раньше тоже вылезал на подоконник и она якобы неоднократно делала ему замечания. У мальчика обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

С травмами в тяжелом состоянии в больницу доставили и 4-летнего ребенка, выпавшего с балкона второго этажа. Мальчик попал в реанимацию.

Выяснилось, что отец привез сына к бабушке, чтобы та присмотрела за ним. Вернувшись из кухни в комнату, женщина мальчика не увидела, но заметила открытые на балкон двери и разорванную москитную сетку, – ребенок упал на траву.

Женщина спустилась и увезла его в больницу, сообщив об этом отцу.

Это случилось в городе Борисполь Полиция Киевской области

Одному мальчику – 3 года, другому – 4 года Полиция Киевской области

Обоих детей доставили в больницу Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL:

В понедельник, 24 июня, в Киеве трагически погиб маленький мальчик. Он был дома вместе с матерью, и когда она отвлеклась, он оперся на москитную сетку на балконной окне и выпал. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

В течение суток, 7 июля, в Киеве из окон жилых домов выпали двое 2-летних детей. Несмотря на большую высоту, малыши остались живы.

Позже в Киеве 8-летний мальчик выпал с восьмого этажа жилого дома. Несчастный случай произошел 14 августа на ул. Олевская, 7 в Святошинском районе.

На следующий день, 15 августа, в Днепре на улице Каруны 3-летний мальчик выпал из окна 4-го этажа.

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