В фитнес-клубе Sport Life в Киеве из сейфа украли вещи посетителя: момент попал на видео

Клиенты фитнес-клубов находятся под пристальным вниманием воров. В этом убедился один из посетителей Sport Life в Киеве – мужчина оставил ценные вещи в сейфе, а вернувшись, обнаружил, что он пуст.

Камера наблюдения засекла преступника. Чтобы вскрыть сейф, ему понадобилось... несколько секунд.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Получил SMS

Случай произошел 21 января на Днепровской набережной, 19а. Олег (имя изменено) рассказал нам, что находясь в тренировочном зале, получил SMS, что кто-то пытался снять деньги с его карточки. Выйдя из зала, он получил еще одно уведомление, уже из другого банка.

Камера засекла преступника Скриншот с видео

"Подходя к сейфу, я обнаружил, что его дверца приоткрыта. Вначале испытал шок, но потом понял, что произошло", – рассказал OBOZREVATEL мужчина.

Олег сообщил, что в сейфе у него была сумка с документами, наличностью, банковскими карточками и ценными вещами. Всего ценностей на один миллион гривен.

Мужчина сообщил о случившемся охраннику, вызвал полицию и написал заявление. Позже ему удалось заполучить запись с камеры видеонаблюдения.

На кадрах было видно, что возле сейфов какое-то время "терся" молодой человек в наушниках и с телефоном. Он посмотрел по сторонам, затем резко подошел к одной из ячеек, открыл ее, забрал сумку и ушел. На все ушло несколько секунд.

Тренажерный зал (иллюстрация) Корреспондент

Не первый раз

Олег считает, что вор выбрал его не случайно. По записям с камер было видно, что парень минут 40 находился в помещении и смотрел на окружающих. "Думаю, он обратил внимание на мой внешний вид, и что я клал в сейф. Потому-то нацелился на меня", – предположил пострадавший.

Полиция запросила видео с камер наблюдения

Вор подходит к сейфу...

... и вскрывает его

В ходе общения с полицейскими Олег узнал, что это уже третий подобный случай в данном фитнес-клубе за полтора года. А охранник ему сказал, что пару недель назад обокрали посетителя другого фитнес-клуба этой же сети на Осокорках.

"Никакого объявления, что администрация не несет ответственности за вещи. Наоборот! Они подчеркивают, что металлические ячейки – это сейфы. В помещении установлены камеры, стоит охранник. Знать бы раньше, что вещи там воруются…" – с горечью говорит Олег.

Отметим, что Sport Life рекомендует своим клиентам оставлять ценные вещи в сейфах. Об этом указано и на сайте сети в "Условиях клубных правил".

Клуб лишь рекомендует оставлять вещи Скриншот сайта Sport Life

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Оболонском районе Киева воры проникли в квартиру депутата и вынесли десятки золотых украшений.

Также сообщалось, что воры проникли в офис помощницы народного депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного – Марины Коржак.

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