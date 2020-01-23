В фитнес-клубе Sport Life в Киеве из сейфа украли вещи посетителя: момент попал на видео

Клиенты фитнес-клубов находятся под пристальным вниманием воров. В этом убедился один из посетителей Sport Life в Киеве – мужчина оставил ценные вещи в сейфе, а вернувшись, обнаружил, что он пуст.
Камера наблюдения засекла преступника. Чтобы вскрыть сейф, ему понадобилось... несколько секунд.
Подробнее – в материале OBOZREVATEL.
Получил SMS
Случай произошел 21 января на Днепровской набережной, 19а. Олег (имя изменено) рассказал нам, что находясь в тренировочном зале, получил SMS, что кто-то пытался снять деньги с его карточки. Выйдя из зала, он получил еще одно уведомление, уже из другого банка.
Камера засекла преступника
Скриншот с видео
"Подходя к сейфу, я обнаружил, что его дверца приоткрыта. Вначале испытал шок, но потом понял, что произошло", – рассказал OBOZREVATEL мужчина.
Олег сообщил, что в сейфе у него была сумка с документами, наличностью, банковскими карточками и ценными вещами. Всего ценностей на один миллион гривен.
Мужчина сообщил о случившемся охраннику, вызвал полицию и написал заявление. Позже ему удалось заполучить запись с камеры видеонаблюдения.
На кадрах было видно, что возле сейфов какое-то время "терся" молодой человек в наушниках и с телефоном. Он посмотрел по сторонам, затем резко подошел к одной из ячеек, открыл ее, забрал сумку и ушел. На все ушло несколько секунд.
Тренажерный зал (иллюстрация)
Корреспондент
Не первый раз
Олег считает, что вор выбрал его не случайно. По записям с камер было видно, что парень минут 40 находился в помещении и смотрел на окружающих. "Думаю, он обратил внимание на мой внешний вид, и что я клал в сейф. Потому-то нацелился на меня", – предположил пострадавший.
Полиция запросила видео с камер наблюдения
Вор подходит к сейфу...
... и вскрывает его
В ходе общения с полицейскими Олег узнал, что это уже третий подобный случай в данном фитнес-клубе за полтора года. А охранник ему сказал, что пару недель назад обокрали посетителя другого фитнес-клуба этой же сети на Осокорках.
"Никакого объявления, что администрация не несет ответственности за вещи. Наоборот! Они подчеркивают, что металлические ячейки – это сейфы. В помещении установлены камеры, стоит охранник. Знать бы раньше, что вещи там воруются…" – с горечью говорит Олег.
Отметим, что Sport Life рекомендует своим клиентам оставлять ценные вещи в сейфах. Об этом указано и на сайте сети в "Условиях клубных правил".
Клуб лишь рекомендует оставлять вещи
Скриншот сайта Sport Life
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Оболонском районе Киева воры проникли в квартиру депутата и вынесли десятки золотых украшений.
Также сообщалось, что воры проникли в офис помощницы народного депутата от "Слуги народа" Андрея Задорожного – Марины Коржак.
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