В Киеве женщина попала под пассажирский автобус

В Киеве 23 июля женщина во время высадки из автобуса упала и попала под его заднюю ось. Ее госпитализировали с тяжелой травмой ноги.

ЧП произошло на проспекте Космонавта Комарова, на остановке под мостом-пересечением с бульваром Вацлава Гавела, передают "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"По словам водителя автобуса, он высадил пассажиров на остановке, посмотрел, что все вышли, закрыл двери и пытался начать движение. В это время заметил, что лежит женщина. С его слов, она просто упала под колеса и попала под заднюю ось", – пересказали свидетели.

У пострадавшей, по предварительным данным, перелом голени и большая кровопотеря.

Место аварии Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в Марганце Днепропетровской области 23 июля взорвался пассажирский автобус. Происшествие случилось во время ремонта транспортного средства.

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