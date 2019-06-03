В сериале "Чернобыль" от HBO заметили ляп: фотофакт

Зрители заметили киноляп в четвертом эпизоде сериала "Чернобыль" американского канала HBO.

Так, в одном из кадров можно увидеть памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС в Киеве неподалеку от библиотеки имени Вернадского. Его заметил пользователь Sergey Doda.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", – написал он на своей странице в Facebook.

Ляп в сериале "Чернобыль" Скриншот с видео

При этом он подметил, что сценаристы могли специально оставить его в кадре и ли просто не знать о существовании монумента.

Тот самый памятник, установленный к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Википедии" появились статьи о ликвидаторах аварии на ЧАЭС, которые фигурируют в мифе о "чернобыльских водолазах" – Борисе Баранове, Валерии Беспалове и Алексее Ананенко. В них опровергнуты данные об их трагической гибели.

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