Украинский фильм получил сразу пять наград на престижном кинофестивале: опубликован трейлер

Фильм украинского режиссера Дмитрия Томашпольского "Сторонній" получил пять наград на Международном кинофестивале фантастики, хорроров и фэнтези в колумбийской Боготе.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила пресс-служба Госкино Украины (чтобы посмотреть трейлер фильма "Посторонний", проскролльте до конца страницы).

"Первый официальный трейлер фильма Дмитрия Томашпольского Посторонний / Stranger и отличные новости: "Посторонний" получил пять наград Международного кинофестиваля фантастики, хорроров и фэнтези Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia в городе Богота, Колумбия", – сказано в сообщении.

Фильм "Сторонній" – официальный постер facebook/СтороннійStranger

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Так, категории, в которых украинский фильм получил награды:

Лучший художественный фильм в категории SCI-FI;

Лучший режиссер – Дмитрий Томашпольский;

Лучший сценарий – Дмитрий Томашпольский;

Лучший оператор – Сергей Смычок;

Лучший художник – Алексей Величко.

Фильм "Сторонній" – постер facebook/СтороннійStranger

Согласно сюжету, во время выступления исчезает команда синхронного плавания прямо под водой в бассейне. Одновременно исчезает пациентка водолечебницы во время приема хвойно-жемчужной ванны. В картине переплетены детективные и фантастические направления. Главному герою, инспектору Глуховскому, у которого не было еще нераскрытых дел, предстоит выяснить, каким образом связаны все исчезновения.

Главные роли исполнили: Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова. Продюсер – Алена Демьяненко. Фильм создан Кинокомпанией "Гагарин Медиа" при поддержке Госкино. Фильм выйдет в прокат в 2020 году.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее аналитики назвали главных претендентов на победу премии "Оскар-2020". Церемония награждения состоится 9 февраля. Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов. Украинская драма "Домой" Наримана Алиева не вошла в список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

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