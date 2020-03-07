Хулиган Квакин из "Тимур и его команда": что за болезнь сгубила кумира детей в СССР

Многие зрители могут не помнить внешность Вячеслава Баранова, хотя в его фильмографии есть несколько заметных ролей. Он сыграл хулигана Квакина в известном фильме "Тимур и его команда", сделавшим актера известным на всю страну.

К тому же Вячеслав Баранов стал "голосом" Голлума из "Властелина колец", которого он дублировал. Однако болезнь слишком рано оборвала его жизнь.

Начало творческой карьеры

Вячеслав Баранов родился в Кишиневе в 1958 г. Затем вместе с родителями переехал на Дальний Восток, а позже в столицу, где и вышел впервые на сцену Театра юных москвичей.

"Беларусьфильм" в то время искал юношу на одну из ролей в картине"Приключения в городе, которого нет". Слава попался на глаза агентам киностудии. Так он стал юным сорванцом Гаврошем и впервые появился на большом экране. Кинодебют Баранова состоялся в 1974 г. Через год его позвали на главную роль в мелодраму о советской школе "Что с тобой происходит?".

Хулиган Квакин "Тимур и его команда"

Во второй половине семидесятых Баранов учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии, где его педагогами стали выдающиеся советские кинорежиссеры Лев Кулиджанов и Татьяна Лиознова.

Когда Вячеслав был студентом ВГИКа, он сыграл в "Тимуре и его команде". Зрителям запомнился его обаятельный хулиган Мишка Квакин. Через год Баранова можно было видеть в "Расписании на послезавтра". В этом фильме молодой актер снялся со своими знаменитыми коллегами Маргаритой Тереховой и Олегом Далем.

Кино 80-х

Педагог Вячеслава из ВГИКа Татьяна Лиознова пригласила ученика на роль стеснительного парня Жени в своем "Карнавале". В 1983 г. состоялась премьера "Клетки для канареек" Павла Чухрая. В драматической киноленте Баранова можно увидеть в главной роли. В это же время он сыграл в фильме "Дважды рожденный".

Военная картина рассказывает о молодом новобранце Андрее Булыгине. Он спасся с затопленного судна и теперь его преследует немецкий летчик-ас. В фильмографии актера есть еще несколько запоминающихся ролей по военной тематике.

Новобранец Андрей Булыгин из "Дважды рожденного"

В "Гостье из будущего" Вячеслав стал физруком, по кличке "Илья Муромец", в детективном "Разорванном круге" - экспедитором Митей Березиным, а в драматическом "Размахе крыльев" - бортмехаником Димой Киселевым.

Дубляж и последние роли

В "лихих девяностых" актер начал заниматься дублированием фильмов. Он озвучивал Моцарта из "Амадея", Зеда из "Полицейской академии", Голлума из "Властелина колец" и многих других персонажей зарубежных фильмов.

В 2000-х Вячеслав сыграл капитана в "Детях Арбата", мастера цеха Костю в "Многоточии" и Юрия Алексеевича Петрова в "Ранетках". Последняя роль Баранова в кино – "Алхимик" из детективного сериала "Семин. Возмездие", но до озвучки своего героя актер не дожил.

Личная жизнь

По воспоминаниям однокурсников Вячеслава, во время учебы во ВГИКе он ухаживал за Еленой Цыплаковой, но взаимности от девушки не добился.

Физрук "Илья Муромец", "Гостья из будущего" (1984 г.)

В 1983 г. во время съемок "Клетки для канареек" молодой человек познакомился с Евгенией Добровольской, которая вышла за него замуж, а через три года родила сына Степу. В 1987 г. пара развелась. Через шесть лет новой супругой Баранова стала Ирина Павленко. Их брак распался в 2000 г. В это же время актер начал чувствовать, что у него сильно болит позвоночник. Врачи диагностировали у Вячеслава рак почки в финальной стадии.

Евгения Добровольская и Вячеслав Баранов в "Клетке для канареек"

По мнению однокурсницы Баранова Натальи Казначеевой, болезнь актера могла стать последствием экстремальных съемок в "Дважды рожденном", когда Вячеславу приходилось по многу часов находиться на сильном морозе. Актер умер 22 июня 2012 г. и похоронен на территории Хованского кладбища Москвы.

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