"Симпсонов могут закрыть": всплыли противоречивые данные

Культовый мультсериал "Симпсоны" могут закрыть в течение следующего, 2020 года.

Такое признание сделал в интервью изданию JOE композитор сериала Дэнни Эльфман, напомнив, что уже вышел 31 сезон.

"Ну, из того, что я слышал, он приближается к концу... Я не знаю точно, но я слышал, что это произойдет в течение года", – признался Эльфман.

По словам композитора, он до сих пор не понимает, почему мультсериал держится на вершине популярности уже столько лет.

Симпсоны. 31 сезон, серия 6 Кадр из видео

Что примечательно, о закрытии "Симпсонов" уже неоднократно всплывала информация в сети. Ходили даже версии, что главный герой Гомер, его жена и дети не стареют, потому что мужчина находится в коме, а такой поворот в сюжете станет завершением для сериала.

"Все, что я могу сказать, так это только то, что я удивлен такому успеху. Поскольку на то время я вообще не считал, что у него есть шанс. Потому поверьте: это один из самых больших сюрпризов в моей жизни", – признался композитор.

Гомер Симпсон Мультсериал "Симпсоны" - кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Украине "Симпсоны" перевели на закарпатский диалект, что повеселило поклонников любимого мультсериала.

К слову, до выходу 31 сезона создатели мультика утверждали, что продлили его еще и на 32-ой сезон.

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