'За что дом построил? Это мы даем деньги!' Актер из 'Возвращения Мухтара' рассказал о скандалах с россиянами на съемках

Популярный украинский актер Константин Костышин, десять лет снимавшийся в сериале "Возвращение Мухтара", признался, что с некоторыми коллегами вне съемочной площадки лишь коротко здоровался. В частности – с российской актрисой Оксаной Сташенко, с которой в кадре изображали влюбленную пару.

Об этом актер рассказал в интервью OBOZ.UA. Сериал "Возвращение Мухтара" снимался в Киеве. Транслировался, как многие проекты того времени, на две страны. В России показывал НТВ, в Украине Интер, 1+1 и СТБ.

"Десять лет – ходил как на работу, – вспоминает Костишин съемки. – Иногда даже шутил во время репетиций в театре. Когда звонил телефон и понимал, что это из "Мухтара", говорил громко: "О, это по работе!" Все смеялись".

Актер говорит, что за это время в съемочном коллективе сложились товарищеские отношения: "Со всеми дружил. даже с моей партнершей Оксаной Сташенко, которая потом оказалась сами знаете кем (актриса публично поддержала кремлевскую агрессию в отношении Украины. – Ред.). Она даже к нам в гости домой приезжала. Чувствовал ли я, что Оксана со временем будет рассказывать гадости об Украине? Я понял, какая она на самом деле немного позже".

Костышин говорит, что на съемочной площадке о политике не говорили. однако вспомнил один случай, связанный с той же ура-патриоткой Сташенко: "Помню, перед очередными выборами Путина она очень переживала, чтобы съемки не затянулись и успела на голосование. "А кто, как не он?" – сказала, комментируя свой выбор. А потом начался Евромайдан, и я почувствовал напряженность в наших отношениях, потому что открыто поддерживал противостояние против тогдашней власти".

Также Константин Костышин упомянул о конфликте, произошедшем на площадке с российскими актерами, после которого он со Сташенко при встрече только здоровался: "Однажды сидя в гримерке, прочитал в интернете, что в Крым вошли россияне. А мы сидели рядом с российским актером Лешей Моисеевым. Я показал ему статью. Говорю: "Леша, скажи мне: что это? Как это?". И мы начали громко выяснять отношения. А через стену – гримерка Сташенко. Когда мы вышли, слышу, она недовольно что-то обсуждает и вспоминает мою фамилию. Костышин – это и это… Продолжила, даже когда увидела меня. Что-то типа, что мы без них никто… "Мы вам деньги даем, потому сериал этот снимается. За какие средства ты построил дом?" – такое началось".

"Я построил жилье за деньги, которые заработал. Я не получал их просто так – мне не дали, не принесли, не подарили. Я заработал. И получал за работу, кстати, гораздо меньше, чем российские актеры. Такое ей сказал. И добавил: "И российские продюсеры в Киеве снимают потому, что выгодно – дешевле". С тех пор мы с ней перестали общаться", – вспоминает Константин.

По словам украинского актера, с Алексеем Моисеевым он еще поддерживал контакт какое-то время, однако недолго: "Когда он приехал в Беларусь (а мы там тоже время снимали) на автомобиле, на котором висела георгиевская лента, перестал к нему садиться в машину. И объяснил почему".

Впоследствии Костышин отказался работать в "Возвращении Мухтара": "Я позвонил по телефону продюсеру, сказал, что не считаю уместным свое участие в этом проекте из-за того, что происходит с моей страной. И потом, чтобы это не оставалось на словах, написал еще текстово, кажется, в вайбере. Мне ответили, что мол все понимают. На этом мы и разошлись. "Мухтар" для меня кончился".

Полное интервью с Константином Костышиным OBOZ.UA читайте здесь.

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