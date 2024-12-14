В сети показали главных актеров нового фильма о The Beatles. Фото

Среди киноманов не утихают слухи о том, кто должен сыграть легендарный британский квартет The Beatles в предстоящем фильме оскароносного режиссера Сэма Мендеса. Компания Sony Pictures Entertainment и кинематографист планируют снять четыре отдельных киноленты – по одной о каждом из участников известной музыкальной группы.

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"Битлы" – Пол Маккартни, Ринго Старр, семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона – предоставили полные права на экранизацию событий из жизни и карьеры для создания сценария фильма, пишет Deadline. Несмотря на то, что актеры на главные роли еще не приняты официально, в кулуарах съемочных площадок идет активная дискуссия, кто бы смог достойно сыграть легендарных музыкантов.

Джордж Харрисон – Джозеф Квинн

Накануне киносообществом пронеслась новость – последний кусочек пазла Мендеса о The Beatles стал на свое место. Поговаривают, что роль ушедшего из жизни в 2001 году гитариста Джорджа Харрисона достанется звезде "Очень странных дел" и "Гладиатора II" Джозефу Квинну. Источники из Европы сообщают, что актера видели с гитарой на съемках "Фантастической четверки".

Ринго Старр – Барри Кеоган

После месяцев обсуждений Ринго Старр, лидер The Beatles, подтвердил, что звезда фильма "Солтберн" Барри Кеоган претендует на его роль в предстоящей серии фильмов. Отвечая на вопрос Entertainment Tonight, культовый барабанщик сказал: "Я думаю, что это здорово. Думаю, он где-то берет уроки игры на барабанах".

Пол Маккартни – Пол Мескаль

Пола Мескаля рассматривают на роль Пола Маккартни. Режиссер второго "Гладиатора" Ридли Скотт, где ирландский актер сыграл главного героя, вспомнил в разговоре с Кристофером Ноланом на Гильдии режиссеров Америки, что "Пол уже готов, он будет сниматься в The Beatles в следующий раз". Источники, близкие к производству, подтвердили Variety, что Скотт не бросался словами, а Мескаль – хотя официально еще не утвержден, – действительно присоединился к проекту.

Джон Леннон – Харрис Дикинсон

По слухам, английский актер Джордж Харрисон должен исполнить роль Джона Леннона. Однако, в ответ на вопросы журналистов Variety о кастинге, звезда был крайне скромной. "Это было бы удивительно, – сказал он, улыбаясь. – Я думаю, что идея объединить усилия с Сэмом, чтобы сделать что-то подобное, была бы невероятно увлекательной. Очевидно, что Джон Леннон – это очень сложная роль".

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