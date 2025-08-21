'Основной инстинкт' перезапустят: сыграет ли в новом фильме Шэрон Стоун

Автор эротического детективного триллера "Основной инстинкт" Джо Эстерхаз в июле этого года объявил, что пишет сценарий к римейку своего шедевра. Однако, как выяснилось, главная звезда картины, актриса Шэрон Стоун относится к этой идее весьма скептически.

Как пишет издание Guardian, Стоун пообщалась с журналистами и наконец ответила на вопрос, будет ли она участвовать в съемках римейка. И чуть ли не первым, что припомнила при этом звезда, был неудачный сиквел 2006 года, в котором она снова вернулась к роли писательницы-убийцы Кэтрин Трамелл. Лента получила разгромные отзывы критиков, не понравилась зрителям и собрала в мировом прокате лишь 38 миллионов долларов. Для сравнения – касса оригинального фильма составила 353 миллиона долларов.

"Если все пойдет так же, как и в случае с моей первой картиной, я просто сказала бы: не знаю, зачем это делать", – сказала Стоун. Впрочем, она пожелала Эстерхазу удачи в его проекте.

Стоит отметить, что несколько дней назад актриса была более резкой в своих высказываниях. Тогда она спрогнозировала, что перезапуск "Основного инстинкта" не состоится вообще. В том числе из-за возраста сценариста, которому сейчас 80 лет.

Относительно собственного участия в римейке, то Стоун заявила, что не желает иметь к нему отношение. Сейчас звезда занята в промокампании фильма "Никто 2" и радуется тому, что вообще имеет возможность работать. Актриса вспомнила, что в 90-е годы ее карьера стремительно шла в гору, а затем, в 2001 году у нее случился инсульт, который лишил ее возможности работать. Поэтому Стоун выбрала сосредоточиться на своей семье и собственном здоровье, прежде чем снова вернуться к съемкам.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Эстерхаз подписал контракт на сценарий ремейка "Основного инстинкта" со студией Amazon MGM Studios. По его словам, фильм будет противостоять прогрессивным взглядам Голливуда и расскажет историю с более консервативной точки зрения.

