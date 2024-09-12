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Объявлены победители премии "Золота дзиґа 2024". Полный список

Анастасия Какун
Кино Oboz
2 минуты
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Объявлены победители премии 'Золота дзиґа 2024'. Полный список

В Киеве прошла церемония вручения национальной премии "Золота дзиґа 2024". Торжественное мероприятие состоялось в рамках Конференции Украинской киноакадемии, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития отечественного кинематографа.

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Награждение победителей проходило в течение двух дней, сообщает Детектор медиа. Сначала долгожданные статуэтки получили лауреаты 2022 и 2023 годов, поскольку из-за начала полномасштабной войны торжества проходили в онлайн-формате. Триумфаторами VI и VII кинопремии "Золота дзиґа" стали игровая лента режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и художественный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука – "Памфір" соответственно. Обе кинокартины одержали победу в 11 номинациях из 22 возможных.

Объявлены победители премии "Золота дзиґа 2024". Полный список

Полный список победителей премии "Золота дзиґа 2024"

  1. Лучший игровой сериал – "Перевізниця"
  2. Лучший короткометражный документальный фильм – "Чорнобиль 22"
  3. Лучший анимационный фильм – "Маріуполь. Сто ночей"
  4. Лучший короткометражный игровой фильм – "Жива"
  5. Лучший документальный фильм – "20 днів у Маріуполі"
  6. Лучшая женская роль второго плана – Елена Мамчур ("Ля Палісіада")
  7. Лучшие спецэффекты – Алексей Кудыма ("Ля Палісіада")
  8. Лучшая мужская роль второго плана – Алексей Гнатковский ("Довбуш")
  9. Лучший монтаж – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  10. Лучший звук – Сергей Авдеев ("Ля Палісіада")
  11. Лучшая песня – "Черепаха Аха" автора музыки и слов Анны Чубач ("Ля Палісіада")
  12. Лучший грим – Ирина Солодовская ("Довбуш")
  13. Лучший дизайн костюмов – Гала Отенко и Мария Кюро ("Довбуш")
  14. Лучшая музыка – Алла Загайкевич, Александр Черный ("Довбуш")
  15. Лучший сценарий – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  16. Лучшая работа художника-постановщика – Юрий Григорьевич, Александра Дробот ("Довбуш")
  17. Лучшая операторская работа – Сергей Михальчук ("Довбуш")
  18. Лучшая главная женская роль – Анастасия Карпенко ("Як там Катя?")
  19. Лучшая главная мужская роль – Новруз Пашаев ("Ля Палісіада")
  20. Лучший режиссер – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  21. Лучший фильм – "20 днів у Маріуполі"
Объявлены победители премии "Золота дзиґа 2024". Полный список

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алан Бадоев резко обратился к организаторам "Золотого волчка".

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