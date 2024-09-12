Объявлены победители премии 'Золота дзиґа 2024'. Полный список

В Киеве прошла церемония вручения национальной премии "Золота дзиґа 2024". Торжественное мероприятие состоялось в рамках Конференции Украинской киноакадемии, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития отечественного кинематографа.

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Награждение победителей проходило в течение двух дней, сообщает Детектор медиа. Сначала долгожданные статуэтки получили лауреаты 2022 и 2023 годов, поскольку из-за начала полномасштабной войны торжества проходили в онлайн-формате. Триумфаторами VI и VII кинопремии "Золота дзиґа" стали игровая лента режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и художественный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука – "Памфір" соответственно. Обе кинокартины одержали победу в 11 номинациях из 22 возможных.

Полный список победителей премии "Золота дзиґа 2024"

Лучший игровой сериал – "Перевізниця" Лучший короткометражный документальный фильм – "Чорнобиль 22" Лучший анимационный фильм – "Маріуполь. Сто ночей" Лучший короткометражный игровой фильм – "Жива" Лучший документальный фильм – "20 днів у Маріуполі" Лучшая женская роль второго плана – Елена Мамчур ("Ля Палісіада") Лучшие спецэффекты – Алексей Кудыма ("Ля Палісіада") Лучшая мужская роль второго плана – Алексей Гнатковский ("Довбуш") Лучший монтаж – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада") Лучший звук – Сергей Авдеев ("Ля Палісіада") Лучшая песня – "Черепаха Аха" автора музыки и слов Анны Чубач ("Ля Палісіада") Лучший грим – Ирина Солодовская ("Довбуш") Лучший дизайн костюмов – Гала Отенко и Мария Кюро ("Довбуш") Лучшая музыка – Алла Загайкевич, Александр Черный ("Довбуш") Лучший сценарий – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада") Лучшая работа художника-постановщика – Юрий Григорьевич, Александра Дробот ("Довбуш") Лучшая операторская работа – Сергей Михальчук ("Довбуш") Лучшая главная женская роль – Анастасия Карпенко ("Як там Катя?") Лучшая главная мужская роль – Новруз Пашаев ("Ля Палісіада") Лучший режиссер – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада") Лучший фильм – "20 днів у Маріуполі"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алан Бадоев резко обратился к организаторам "Золотого волчка".

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