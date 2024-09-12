Объявлены победители премии "Золота дзиґа 2024". Полный список
В Киеве прошла церемония вручения национальной премии "Золота дзиґа 2024". Торжественное мероприятие состоялось в рамках Конференции Украинской киноакадемии, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы развития отечественного кинематографа.
Награждение победителей проходило в течение двух дней, сообщает Детектор медиа. Сначала долгожданные статуэтки получили лауреаты 2022 и 2023 годов, поскольку из-за начала полномасштабной войны торжества проходили в онлайн-формате. Триумфаторами VI и VII кинопремии "Золота дзиґа" стали игровая лента режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля" и художественный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука – "Памфір" соответственно. Обе кинокартины одержали победу в 11 номинациях из 22 возможных.
Полный список победителей премии "Золота дзиґа 2024"
- Лучший игровой сериал – "Перевізниця"
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Чорнобиль 22"
- Лучший анимационный фильм – "Маріуполь. Сто ночей"
- Лучший короткометражный игровой фильм – "Жива"
- Лучший документальный фильм – "20 днів у Маріуполі"
- Лучшая женская роль второго плана – Елена Мамчур ("Ля Палісіада")
- Лучшие спецэффекты – Алексей Кудыма ("Ля Палісіада")
- Лучшая мужская роль второго плана – Алексей Гнатковский ("Довбуш")
- Лучший монтаж – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- Лучший звук – Сергей Авдеев ("Ля Палісіада")
- Лучшая песня – "Черепаха Аха" автора музыки и слов Анны Чубач ("Ля Палісіада")
- Лучший грим – Ирина Солодовская ("Довбуш")
- Лучший дизайн костюмов – Гала Отенко и Мария Кюро ("Довбуш")
- Лучшая музыка – Алла Загайкевич, Александр Черный ("Довбуш")
- Лучший сценарий – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- Лучшая работа художника-постановщика – Юрий Григорьевич, Александра Дробот ("Довбуш")
- Лучшая операторская работа – Сергей Михальчук ("Довбуш")
- Лучшая главная женская роль – Анастасия Карпенко ("Як там Катя?")
- Лучшая главная мужская роль – Новруз Пашаев ("Ля Палісіада")
- Лучший режиссер – Филипп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- Лучший фильм – "20 днів у Маріуполі"
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алан Бадоев резко обратился к организаторам "Золотого волчка".
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