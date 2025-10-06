Карпаты в 30-х годах: в сети показали вид с горы Синяк

В сети появилась редкая фотография Карпат, сделанная почти сто лет назад, в 1930-х годах. На фото – величественный вид с горы Синяк, откуда открывается вид на гору Довбушанку.

Снимок сделан фотографом Адольфом Блайжем. Кадр передает дух тогдашних Карпат – суровых, первозданных и полных тишины.

В 1930-х годах туризм только начинал набирать обороты, но уже тогда Карпаты привлекали исследователей, альпинистов и фотографов, стремившихся запечатлеть красоту гор, не испорченную цивилизацией.

Гора Синяк – одна из самых известных вершин Горган, расположена в пределах Карпатского национального природного парка, недалеко от сел Поляница и Татаров. Ее высота достигает 1665 метров.

До отметки 1300 м гору покрывают густые еловые леса, выше начинаются альпийские луга, а еще выше – сплошные каменные россыпи, так называемые "горганы".

С Синяка открывается панорама на соседние хребты – Довбушанку, Яворник, Черногору с ее высочайшими вершинами – Говерлой (2061 м) и Петросом (2020 м). В ясную погоду отсюда видно даже далекие линии Свидовца, а сегодня – и блеск горнолыжного курорта Буковель внизу, которого тогда еще не существовало.

В прошлом веке эти места считались дикими даже по меркам местных жителей. Сюда поднимались только пастухи, лесорубы и одиночные туристы. Поэтому фотография Блайжа с видом на Довбушанку имеет еще одну ценность – она показывает, как выглядели Карпаты до появления дорог, подъемников и туристических трасс.

Сегодня гора Синяк – один из популярных пунктов пешеходных маршрутов выходного дня. Ежегодно тысячи туристов поднимаются сюда, чтобы увидеть ту самую панораму, которую почти век назад видел фотограф Адольфа Блайж.

