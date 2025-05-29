Какой была Соборная площадь Житомира 100 лет назад: исторические фото

История Соборной площади в Житомире - это калейдоскоп эпох, отражающий судьбоносные изменения в жизни города. Она, как молчаливый свидетель, видела многочисленные события, от повседневных дел до исторических потрясений, формировавших Житомир.

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Эта площадь не просто географический центр, а пульсирующее сердце исторической памяти города, где каждая брусчатка хранит отголосок прошлого. Ее названия, которые менялись на протяжении веков, свидетельствуют о политических ветрах и общественных настроениях, которые проносились над городом. Сегодня Соборная площадь остается неизменным символом житомирской истории, раскрывая страницы прошлого для современников.

Во второй половине XIX века центральная площадь Житомира получила название Семинарской, ведь рядом располагалась Житомирская римско-католическая семинария. В то же время это место стало оживленным центром для извозчиков, которые собирались здесь в поисках работы. Поэтому возникло неофициальное, но распространенное название - Биржевая площадь, которая намекала на своеобразную "биржу экипажей", где можно было получить разрешения и номера для перевозок.

В 1868 году на площади появилась Евдокиевская часовня, возведенная в память о спасении императора Александра II после покушения в Париже. Инициатива ее строительства нашла широкий отклик среди житомирцев, и средства поступали от представителей всех слоев населения. Часовня стала не только религиозным объектом, но и символом, связанным с судьбой земляка Антона Березовского, совершившего то неудачное покушение. В 1911 году площадь переименовали в честь Александра II. Именно тогда Житомир стал одним из первых городов региона, где появился электрический трамвай, а площадь Александра II превратилась в ключевой узел этого нового транспорта.

После прихода большевиков площадь претерпела значительные изменения, ее переименовали в честь революционерки Розы Люксембург, установили памятник Ленину и обустроили сквер для массовых мероприятий. Во время Второй мировой войны немецкие оккупанты назвали ее Kathedral Platz, превратив в военное кладбище и место публичных казней. Евдокиевская часовня была разрушена, а вся территория площади подверглась сокрушительным разрушениям.

В послевоенный период Соборная площадь была полностью восстановлена и снова стала главной в городе. В 1950-1960-х годах здесь появились новые жилые и административные здания, а также театр. В 1964 году состоялось повторное установление памятника Ленину, на этот раз значительно более масштабного. Площадь активно использовалась для празднований и демонстраций. Однако уже в 1990 году, перед распадом СССР, ей вернули ее историческое имя - Соборная.

Современная Соборная площадь Житомира - это не только главная площадь города, но и живой музей под открытым небом, хранящий отпечатки разных исторических периодов. Она является свидетелем непрерывных изменений власти, архитектурных стилей и общественных ценностей.

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