Каким был Ивано-Франковск в 50-60-х годах: архивные фото

Современный Ивано-Франковск – это молодой европейский город, который по праву считается восточными и северными воротами украинских Карпат. Расположенный в живописном междуречье двух Быстриц на месте старинного села Заболотье, этот административный центр имеет богатую историю и уникальную планировку центральной части города, воплотившую ренессансные идеи об "идеальном городе".

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Благодаря своей оригинальной архитектуре, старинной ратуше и уютным улицам, основанную в 1661 году магнатом Андреем Потоцким бывшую крепость иногда называют "малым Львовом". Сегодня город динамично развивается, улучшая инфраструктуру и оставаясь одним из ключевых культурных и духовных центров Западной Украины.

Недавно в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные архивные фотографии, которые позволяют заглянуть в прошлое этого удивительного края. Тематическую подборку ретро-фотографий обнародовало Facebook-сообщество "Ретро Франковск". Эти кадры были найдены в материалах Государственного архива Ивано-Франковской области (ГАИФО), и они ярко передают тогдашнее настроение, уют и быт городских улиц.

История Ивано-Франковска

Для самого города период 50–60-х годов прошлого века стал поистине переломным и знаковым в истории. Главным событием этой эпохи стал 1962 год, когда процветающий Станиславов официально отпраздновал свой великий 300-летний юбилей со дня основания.

Именно по случаю этого праздника в 1962 году было принято решение о переименовании областного центра в Ивано-Франковск. Новое название городу присвоили в честь выдающегося украинского писателя, мыслителя и общественного деятеля Ивана Франко, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Галичиной и Прикарпатьем.

Архивные кадры запечатлели город именно в тот момент, когда он окончательно прощался со своим прежним названием Станиславов и начинал новую страницу под названием Ивано-Франковск.

OBOZ.UA ранее показывал, каким был Ивано-Франковск 85 лет назад.

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