Как открыть шампанское с помощью iPhone 13 Pro Max: видео, от которого 'стынет кровь'

В сети появилось видео, на котором мужчине удалось эффектно открыть бутылку шампанского с помощью смартфона iPhone 13 Pro Max. Он ударил боковой гранью гаджета по горловине бутылки в стиле метода сабраж (способ эффектно открыть бутылку игристого вина саблей, сбив горловину бутылки).

Судя по реакции окружающих, игристое удалось открыть, а смартфон остался невредим. Об этом сообщает OBOZREVATEL (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео мужчина дважды бьет гаджетом по горловине бутылки. Сначала открыть шампанское не удалось. Однако после второго удара горловина вместе с пробкой эффектно отлетели.

Стоит отметить, что интернет-магазинах электронной техники стоимость iPhone 13 Pro Max варьируется от 42 до 60 тысяч гривен в зависимости от объема встроенной памяти.

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На сайте производителя говорится, что боковые грани смартфона изготовлены из хирургической стали, а дисплей и задняя панель покрыты закаленным стеклом.

OBOZREVATEL призывает не повторять данный трюк с вашими смартфонами!

Напомним, в Индии самка благородного зелено-красного попугая (Eclectus roratus) в точности прочирикала рингтон iPhone. За это она удостоилась похвалы от хозяйки.

К слову, 15 лет назад, 9 января 2007 года, Стив Джобс представил первый iPhone. Разработка Apple стала фундаментом, который помог корпорации устроить настоящую революцию на рынке, а саму компанию сделал самой богатой в мире.