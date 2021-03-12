Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 12 марта
Умная девушка купила себе iPhone. В телефонной книге на контакт "папа" она поставила фото начальника полиции города в форме, на контакт "дядя" – прокурора, на "брата" – спецназовца. У нее уже трижды крали этот телефон, но каждый раз подбрасывали обратно.
Подборка веселых анекдотов, приколов и мемов – далее в OBOZREVATEL.
Анекдоты и мемы дня
ЗАГС. Регистратор торжественно:
– Согласны ли вы взять в жены эту женщину?
Жених:
– А что, вы можете предложить что-то получше?
***
В троллейбусе в Одессе:
– Бабушка, я доеду до центрального рынка?
– Нет.
Пассажир выходит на следующей остановке. Бабушка, кряхтя, садится на его место:
– А вот я доеду.
***
– Реклама работает?
– Да, работает. Вчера дали рекламу: "Нужен сторож". Ночью обокрали.
***
– Ты чего такой невеселый?
– Снова с тещей поругался.
– Чего?
– Помыл свои ботинки над ванной, а позже слышу тещин голос: "Откуда в ванне песок?". Я и говорю: "С вас сыплется".
***
Полная женщина приходит в спортмагазин и высокомерно интересуется у продавщицы:
– Я хотела бы посмотреть на купальник, который бы мне подошел.
Продавщица, внимательно оглядывая ее:
– Я тоже.
***
Вернулся от зубного врача. Если бы я знал государственные тайны, я бы их выдал.
***
Мужчина в магазине спрашивает:
– Какая рыба у вас есть?
– Сельдь.
– А еще какая?
– Нет. Из-за кризиса транспорта нет, бензина нет.
– А этот красавец сюда на такси приехал?
***
В одном богатом доме периодически собирается компания для игры в карты. Хозяйка однажды не выдерживает и кричит на мужа:
– Что за безобразие! Собираются, курят, пьют! Я не желаю это терпеть в своем доме!
– Дорогая, успокойся, это уже не твой дом.
***
– Вчера был в кино и наблюдал изумительную сцену любви.
– А что за фильм?
– Не знаю, когда включили свет, оказалось, что я сижу спиной к экрану.
***
Разговор двух друзей:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный поехал?
– Да нет, даже тронуться с места не дали. Сел, подготовил место, пристегнулся.
– Ну?
– А потом поворачиваюсь к инспектору и говорю: "Вам тоже пристегнуться советую".
***
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку курьезных фото животных. Домашние питомцы часто практикуют свои инстинкты на предметах обихода, когда их хозяева не видят этого.