Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 12 марта

Умная девушка купила себе iPhone. В телефонной книге на контакт "папа" она поставила фото начальника полиции города в форме, на контакт "дядя" – прокурора, на "брата" – спецназовца. У нее уже трижды крали этот телефон, но каждый раз подбрасывали обратно.

Подборка веселых анекдотов, приколов и мемов – далее в OBOZREVATEL.

Анекдоты и мемы дня

ЗАГС. Регистратор торжественно:

– Согласны ли вы взять в жены эту женщину?

Жених:

– А что, вы можете предложить что-то получше?

***

Мем о весне "Жарти українською" / Facebook

В троллейбусе в Одессе:

– Бабушка, я доеду до центрального рынка?

– Нет.

Пассажир выходит на следующей остановке. Бабушка, кряхтя, садится на его место:

– А вот я доеду.

***

– Реклама работает?

– Да, работает. Вчера дали рекламу: "Нужен сторож". Ночью обокрали.

***

Анекдот о семейной жизни "Жарти українською" / Facebook

– Ты чего такой невеселый?

– Снова с тещей поругался.

– Чего?

– Помыл свои ботинки над ванной, а позже слышу тещин голос: "Откуда в ванне песок?". Я и говорю: "С вас сыплется".

***

Мем об интернете pikabu.ru

Полная женщина приходит в спортмагазин и высокомерно интересуется у продавщицы:

– Я хотела бы посмотреть на купальник, который бы мне подошел.

Продавщица, внимательно оглядывая ее:

– Я тоже.

***

Вернулся от зубного врача. Если бы я знал государственные тайны, я бы их выдал.

***

Прикол о муже и жене "Жарти українською" / Facebook

Мужчина в магазине спрашивает:

– Какая рыба у вас есть?

– Сельдь.

– А еще какая?

– Нет. Из-за кризиса транспорта нет, бензина нет.

– А этот красавец сюда на такси приехал?

***

Мем о поздравлениях pikabu.ru

В одном богатом доме периодически собирается компания для игры в карты. Хозяйка однажды не выдерживает и кричит на мужа:

– Что за безобразие! Собираются, курят, пьют! Я не желаю это терпеть в своем доме!

– Дорогая, успокойся, это уже не твой дом.

***

Прикол про "завтра" "Жарти українською" / Facebook

– Вчера был в кино и наблюдал изумительную сцену любви.

– А что за фильм?

– Не знаю, когда включили свет, оказалось, что я сижу спиной к экрану.

***

Мем о соседях pikabu.ru

Разговор двух друзей:

– Как твои экзамены в ГАИ?

– Завалил.

– На красный поехал?

– Да нет, даже тронуться с места не дали. Сел, подготовил место, пристегнулся.

– Ну?

– А потом поворачиваюсь к инспектору и говорю: "Вам тоже пристегнуться советую".

***

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку курьезных фото животных. Домашние питомцы часто практикуют свои инстинкты на предметах обихода, когда их хозяева не видят этого.