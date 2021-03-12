Анекдоти дня: смішні приколи та меми за 12 березня
Розумна дівчина купила собі iPhone. У телефонній книзі на контакт "тато" вона поставила фото начальника поліції міста у формі, на контакт "дядя" – прокурора, на "брата" – спецназівця. У неї вже тричі крали цей телефон, але кожного разу підкидали назад.
Підбірка веселих анекдотів, приколів і мемів – далі в OBOZREVATEL.
Анекдоти та меми дня
РАЦС. Реєстратор урочисто:
– Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку?
Наречений:
– А що, ви можете запропонувати щось краще?
***
У тролейбусі в Одесі:
– Бабусю, я доїду до центрального ринку?
– Ні.
Пасажир виходить на наступній зупинці. Бабуся, крекчучи, сідає на його місце:
– А от я доїду.
***
– Реклама працює?
– Так, працює. Вчора дали рекламу: "Потрібен сторож". Вночі обікрали.
***
– Ти чого такий невеселий?
– Знову з тещею посварився.
– Чого?
– Помив свої черевики над ванною, а пізніше чую тещин голос: "Звідки у ванні пісок?". Я й кажу: "З вас сиплеться".
***
Повна жінка приходить до спортмагазину і з погордою цікавиться в продавчині:
– Я хотіла б подивитися на купальник, який би мені підійшов.
Продавщиця, уважно оглядаючи її:
– Я теж.
***
Повернувся від зубного лікаря. Якби я знав державні таємниці, я б їх видав.
***
Чоловік у магазині питає:
– Яка риба у вас є?
– Оселедець.
– А ще яка?
– Немає. Через кризу транспорту нема, бензину нема.
– А цей красень сюди на таксі приїхав?
***
В одному багатому домі періодично збирається компанія для гри в карти. Господиня якось не витримує і кричить на чоловіка:
– Що за неподобство! Збираються, курять, п'ють! Я не бажаю це терпіти в своєму домі!
– Люба, заспокойся, це вже не твій дім.
***
– Вчора був у кіно і спостерігав чарівну сцену кохання.
– А що за фільм?
– Не знаю, коли включили світло, виявилося, що я сиджу спиною до екрану.
***
Розмова двох друзів:
– Як твої іспити в ДАІ?
– Завалив.
– На червоний поїхав?
– Та ні, навіть рушити з місця не дали. Сів, підготував місце, пристебнувся.
– Ну?
– А потім повертаюся до інспектора й кажу: "І вам раджу пристебнутися".
***
Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку курйозних фото тварин. Домашні вихованці часто практикують свої інстинкти на предметах побуту, коли їхні господарі не бачать цього.