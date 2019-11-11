Рецепт великолепного греческого салата

Для осенне-зимнего меню трудно придумать более уместного питательного блюда с овощами, чем греческий салат.

FoodOboz предлагает Вам классический рецепт его приготовления.

Если же оригинальный вкус блюда уже приелся, смотрите, как приготовить пикантный греческий салат по-особому по этой ссылке.

Для греческого салата нужно не так много продуктов, - свежие овощи, маслины, немножко сыра и средиземноморских специй, которые, скорее всего, найдутся на любой кухне.

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С приготовлением этого блюда даже неопытный кулинар в одиночку справится буквально за 20 минут, а порции хватит для трапезы на двух человек (если нужно накормить больше людей, то можно просто увеличить исходное количество продуктов).

Правильные пропорции ингредиентов и пошаговый рецепт приготовления классического греческого салата смотрите тут.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт изумительного салата с грушей и хамоном.

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