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Рецепт питательного завтрака из творога на скорую руку

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Ни для кого не секрет, что залогом хорошего дня является сбалансированный и питательный завтрак.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейшего омлета с творогом.

Для приготовления этого блюда нужен минимум продуктов и всего 15 минут времени, ввиду чего оно является отличным вариантом завтрака, когда может не быть лишнего времени перед делами.

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Большое количество белка и полезных жиров даст организму необходимый заряд энергии на весь день и обеспечит нормальную работу пищеварительной системы.

При желании омлет можно дополнить овощами и специями по вкусу, - в этом плане открывается довольно большое пространство для кулинарных экспериментов.

Смотрите весь список продуктов и пошаговый рецепт омлета с творогом по этой ссылке.

Рецепт питательного завтрака из творога на скорую руку

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт очень вкусного пирога из творога.

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