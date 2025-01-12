Замена главы Минэнерго в нынешних условиях нерациональна, – Прокип

Увольнение министра энергетики в нынешних обстоятельствах нерационально.

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Об этом заявил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокип.

Он пояснил, что считает призывы к увольнению министра эмоциональными.

Прокоп подчеркнул, что он против непрозрачного и непроцедурного подхода к смене руководителей.

"Увольнение министра только потому, что сошлись планеты и так сложилась конъюнктура – нерациональное", – написал он.

Ранее экономист Борис Кушнирук выразил сомнения в целесообразности обвинений в адрес министра энергетики Украины Германа Галущенко в неподготовленности к отопительному сезону. По его мнению, такие обвинения могут оказаться безосновательными.