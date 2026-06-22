Задолженность на балансирующем рынке выросла на 9,5% с начала года, – Прокип

Долговой кризис на балансирующем рынке продолжает усугубляться и создает риски для всей энергосистемы. Об этом заявил руководитель энергетических программ общественной организации "Украинский институт будущего" Андриан Прокип.

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По его словам, балансирующий рынок уже несколько месяцев подряд устанавливает новые рекорды по объемам неплатежей. По состоянию на начало апреля задолженность участников рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла 46,3 млрд грн, тогда как задолженность самого системного оператора перед участниками рынка выросла до 30,9 млрд грн.

"По состоянию на начало апреля задолженность участников балансирующего рынка электроэнергии перед системным оператором "Укрэнерго" достигла 46,3 млрд грн – на 9,5% больше по сравнению с началом года", – отметил Прокип.

Эксперт отметил, что к накоплению долгов все активнее присоединяются государственные и коммунальные предприятия. В частности, только задолженность водоканалов за электроэнергию уже превышает 10 млрд грн. В результате дефицит средств на рынке продолжает расти и создает новые финансовые проблемы для его участников.

"Украинской энергетике можно было бы дать другое название – долговая яма. Например, на балансирующем рынке электроэнергии уже который месяц подряд устанавливаются новые рекорды по неплатежам", – подчеркнул Прокип.

Ранее эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что масштабы долговой проблемы на балансирующем рынке уже давно превысили возможности самих участников рынка и требуют решений на государственном уровне. По его словам, урегулирование ситуации зависит от согласованных действий правительства и парламента.