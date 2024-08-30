За три дня энергетики ДТЭК вернули свет для более 88 тысяч семей после обстрелов

За последние трое суток энергетики ДТЭК вернули свет в дома более 88 тыс. семей Днепропетровщины, Донетчины и Одесщины, которые были обесточены в результате вражеских атак.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Рината Ахметова.

За последние трое суток больше всего работ по обновлениям было проведено на Днепропетровщине, которая ежедневно подвергается вражеским ударам. Здесь энергетикам удалось восстановить электричество для 71,4 тысяч семей.

Тем временем Донетчина остается регионом самых трудных боев. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность за последние три дня энергетикам удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтных работ и вернуть свет в дома 16,4 тысяч семей, чьи дома обесточивались в результате обстрелов.

Также враг атакует и Одесщину: здесь за трое суток энергетики возобновили электроснабжение домов 390 семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, ремонтные бригады ДТЭК возвращали свет уже десятки раз и продолжают это делать, несмотря на опасность и обстрелы.

Напомним, с начала года во время восстановления энергетики ДТЭК попадали под обстрелы более 10 раз. В результате этого трое сотрудников были ранены.