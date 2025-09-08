За неделю ДТЭК вернул свет для более 207 тысяч семей после вражеских атак

На прошлой неделе энергетики компании ДТЭК вернули свет в дома 207 тысяч семей, чьи дома были обесточены в результате вражеских атак.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"С 1 по 7 сентября энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично восстановить электроснабжение 326 населенных пунктов. Благодаря этому свет удалось вернуть в дома более 207 тысяч семей Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Киевской областей", – говорится в нем.

Отмечается, что больше всего восстановлений на прошлой неделе было на Днепропетровщине, которая продолжает страдать как от вражеских атак. На прошлой неделе здесь удалось вернуть свет в 94,8 тысячи домов местных жителей, обесточенных обстрелами.

Крайне тяжелая ситуация из-за постоянных и массированных обстрелов сохраняется в Донецкой области, где продолжаются активные боестолкновения. С 1 по 7 сентября энергетикам удалось вернуть электроснабжение в 82,3 тысячи домов.

Не оставляет враг атаковать и Одесскую область: за неделю энергетики здесь вернули свет для 27,4 тысяч семей, чьи дома обесточивались вражескими атаками. В свою очередь на Киевщине за этот же период специалисты энергокомпании смогли восстановить электричество в 2,6 тысячах домов.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.