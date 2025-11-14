Вымогал $500 тыс. взятки: в Украине будут судить экс-замминистра Галущенко

В Украине будут судить бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейла и его сообщника. Их обвиняют в получении $300 тыс. взятки за предоставление разрешения на вывоз горно-добывающего оборудования из прифронтового района.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), обвинительный акт по материалам досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) был направлен в суд. Если вина Хейла будет доказана, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Дело Хейла: в чем обвиняют экс-заместителя министра

12 августа тогда еще заместителя министра энергетики Александра Хейла задержали на взятке $500 тысяч, и в тот же день Кабинет министров уволил его с должности по инициативе министерства энергетики. Вместе с ним были задержаны еще три человека, включая руководителя одного из государственных угольных предприятий с востока, в том числе его доверенное лицо Сергея Пилипчука.

Как сообщили в НАБУ, Хейло предложил руководителю угольного госпредприятия в западном регионе за $500 тыс. обеспечить передачу на хранение с возможностью использования ценного оборудования для добычи угля из шахт ГП на востоке. При этом на самом деле речь шла фактически о спасении этого оборудования, поскольку оно было недалеко от зоны боевых действий.

"Средства должны были передаваться пятью частями по 100 тыс. долларов на каждой встрече. Во время передачи третьего транша взятки одному из пособников его разоблачили на горячем", – объяснили в НАБУ.

Участникам схемы сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в крупном размере должностным лицом). Если их признают виновными, им грозит заключение сроком от 8 до 12 лет.

По информации на сайте Минэнерго, в течение 33 лет трудовой деятельности Хейло был тесно связан с угольной отраслью. В частности, он имеет опыт на руководящих должностях угледобывающих предприятий, в частности в сфере экономики, сбыта угольной продукции, маркетинга, поставки угля на ТЭС Украины и стратегического развития компаний.

Ранее OBOZ.UA сообщал, Герман Галущенко, заместителем которого был Хейло, оказался в эпицентре другого коррупционного скандала. Согласно данным НАБУ, он был участником многомиллиардной схемы в "Энергоатоме", которая предусматривала уплату контрагентами "откатов" в размере 10-15% от суммы контрактов или блокировки платежей и потери ими статуса поставщика (так называемый шлагбаум). В результате Галущенко отстранили от исполнения обязанностей министра юстиции – на эту должность он перешел из Минэнерго со сменой правительства в июле-2025.

