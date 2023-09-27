Временный морской коридор работает, однако для расширения необходимы программы страхования – ГМК Центр

Украина открыла временный коридор для судов в свои порты, и он работает. Но гарантий стабильности и безопасности никто не дает – для этого нужны программы страхования. Об этом пишет в своем исследовании издание ГМК Центр.

Прорывом для украинского экспорта стало то, что в сентябре первые суда воспользовались временным коридором по направлению к портам Большой Одессы, пишет издание. Так, 16 сентября в порт Черноморска вошли турецкие балкеры Aroyat и Resilient Africa, которые пришли за 21 тыс. т пшеницы. Оба судна уже успешно ушли из порта с грузом в 3 тыс. т и 17,6 тыс. т пшеницы соответственно.

"Перспективы выхода судов через временный коридор достаточно положительны. В течение последнего месяца несколько судов отправились из портов Одессы, Черноморска и "Южного" благодаря объявленным маршрутам для движения гражданских судов. Также несколько дней назад судна пришли в порт Черноморск, а одно из них уже успешно оставило порт с зерновым грузом и направляется в Босфор", – отмечают в юридической компании Interlegal.

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Важно также то, что изначально в Черноморск решились зайти только суда с достаточно низкой грузоподъемностью. Но уже во "второй волне" находятся более вместительные суда: сейчас в украинские порты двигаются три новых судна (балкеры Azara, Ying Hao 01, Eneida) под загрузку 127 тыс. т агропродукции и железной руды.

"Временный коридор может быть тем решением, которое позволит восстановить украинский экспорт через порты, в том числе грузов ГМК, и участники рынка имеют осторожный оптимизм по поводу возможностей использования временного коридора. Однако важно помнить о военной угрозе и минной опасности со стороны России, которая остается актуальной", – уточняют в Interlegal.

В то же время на данный момент гарантий стабильности и безопасности коридора никто дать не может, указывает издание. Основная проблема - страхование грузов, ведь мощные страховщики морских перевозок не страхуют перевозки зерна из украинских портов новым коридором без международной поддержки.

Как известно, из украинских портов уже вышли два корабля, загруженные украинским зерном, еще три идут на загрузку. Эти корабли идут временным морским коридором, созданным Министерством инфраструктуры и вооруженными силами. Эксперты называют это прорывом, ведь это свидетельствует о том, что Украина способна обеспечить мир продовольствием и без участия РФ, а также разблокировать свои порты для всех видов продукции.