Восстановят ли энергосистему Украины после обстрелов: названы два сценария

В зависимости от того, продолжит ли Россия разрушать украинскую энергосистему, в "Укрэнерго" видят два сценария по ее восстановлению. При первом до следующей зимы удастся устранить все последствия массированных ракетных обстрелов, а при втором для этого потребуется значительное финансирование и новые энергоблоки.

Об этом заявил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он отметил, что необходимо учитывать несколько факторов, в частности работу ПВО.

"Если говорить об электростанциях, производящих электроэнергию, в отличие от подстанций, которые ее транспортируют, то здесь ситуация действительно сложнее. Очень большой масштаб повреждений. Электростанции – это объекты, которые еще труднее восстановить. Здесь необходимо будет приложить все усилия всех привлеченных сторон для того, чтобы мобилизовать необходимое финансирование, международную помощь (финансами и оборудованием)", – подчеркнул Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" озвучил два сценария развития событий. При положительном сценарии удастся устранить весь или достаточно значительный объем повреждений, нанесенных врагом с начала 2024 года. Это позволит на начало зимы 2025-го запустить объем электростанций, сопоставимый с прошлой зимой или несколько меньше.

При пессимистическом сценарии вражеские войска продолжат периодические обстрелы энергетической инфраструктуры. Поэтому уже от ПВО будет зависеть, насколько удастся снизить скорость уничтожения украинской энергетики.

Вторым ключевым фактором глава "Укрэнерго" назвал наличие соответствующего финансового ресурса для быстрого восстановления. Вместе с тем нужно учитывать такую возможность, что определенный объем генерирующей инфраструктуры может быть разрушен надолго, необходимо строить новые электростанции, которые будут способны заменить такие поврежденные энергоблоки.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате последних атак по энергетической инфраструктуре Украины крупнейшие повреждения были нанесены тепловой и гидрогенерации. Поэтому производство электроэнергии пришлось сократить и увеличить импорт электричества из Европы.

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