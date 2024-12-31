'Важный вклад в стабильное прохождение зимы': европейское подразделение ДТЭК продало импортированный газ 'Нафтогазу'

Европейское трейдинговое подраздел ДТЭК – D.Trading осуществило продажу импортированного природного газа государственной компании "Нафтогаз Украины" на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) для усиления энергетической безопасности Украины.

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Об этом говорится в сообщении D.Trading.

Отмечается, что импорт нужен для стабильного газоснабжения на случай возможных кризисов, в частности, после прекращения транзита газа по территории Украины.

Поставка газа намечена на январь 2025 года. В то же время в перспективе возможны дополнительные импортные поставки.

"Это соглашение – важный вклад в стабильное прохождение отопительного сезона. Вместе с доставкой сжиженного газа из США, поставка импортируемого газа – это еще один шаг в нашей совместной работе по укреплению энергетической независимости Украины", – сказал генеральный директор D.Trading Дмитрий Сахарук.

Напомним, на прошлой неделе ДТЭК Рината Ахметова получила первую партию сжиженного газа из США.