В нынешних условиях промышленности нереально импортировать 80% энергии, проще закрыться, – Беленький

Правительственное решение, обязывающее промышленность импортировать 80% электроэнергии, нереально выполнить, а значит – предприятиям будет проще закрыться, чем выполнять нормы постановления.

Об этом заявил глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький.

"На повестку дня выходит вопрос целесообразности и экономического обоснования работы металлургического комплекса вообще. Все мы прекрасно знаем, какова ситуация с электроэнергией, и мы пытались максимально обеспечить собственные потребности импортируемой электроэнергией. Но это 30 процентов! Решение Кабинета министров вынуждает долю импорта довести до 80 процентов. В нынешних условиях это не реально: ограниченный объем межгосударственных связей не может удовлетворить потребности всего бизнеса", – подчеркнул Беленький.

Он объяснил, что это решение крайне повредит энергоемким отраслям промышленности, особенно металлургии, и приведет к остановке промышленности. При этом горно-металлургический комплекс – это непрерывный цикл производства, поэтому уменьшение нагрузки неизбежно приведет к снижению производства.

"Недопоставка 1 МВт энергии металлургическому комбинату – это минус 3 тонны чугуна. А это – $700 экспорта, 1800 грн налогов и 46800 грн ВВП. Таким образом, перебои с электрической энергией приведут к падению объемов производства, снижению объемов валютной выручки, падению налоговых вычетов и сокращению ВВП", – отметил Беленький.

Он подчеркнул: предприятиям придется сокращаться штат сотрудников, а это, в свою очередь, приведет к увеличению безработицы и соответственно – к росту потребления электроэнергии населением. Таким образом, эффект экономии электрической энергии промышленностью будет нейтрализован, а льготная цена для населения только обострит финансовые проблемы на рынке электрической энергии.

"Нестабильность цен на импортируемую электрическую энергию усложняет планирование производства, что имеет решающее значение для металлургии. А дефицит импортируемой электроэнергии неизбежно приведет к росту цен. Это, в свою очередь, приведет к общему повышению цен на электроэнергию и потребительские товары, что окажет негативное влияние на социально-экономическое состояние страны, особенно среди уязвимых слоев населения", – резюмировал Беленький.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. "Укрэнерго" со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, являющегося единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более чем до 50% – больше импортировать в Украину нет возможности.