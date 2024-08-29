В Минфине отчитались об использовании 'военного' и 'силового' НДФЛ

"Военный" НДФЛ был изъят из бюджетов громад в 2023 году вместе с "силовым" НДФЛ вопреки объединяющему предложения Ассоциации городов Украины об общей ответственности, совместной защите и освобождении наших территорий, общей победе.

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При отсутствии ориентировочно 115 млрд гривен, изъятых государством из бюджетов громад, органы местного самоуправления продолжают максимально помогать Объединенным силам Вооруженных Сил Украины, но средств на все запросы военных критически не хватает.

Информацию об использовании государством изъятых у громад средств по запросу Ассоциации городов Украины и по поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля предоставило Министерство финансов Украины.

Только 45% фактических поступлений НДФЛ использовали главные распорядители бюджетных средств за январь-июль 2024 года.

Всего в 2024 году произведены расходы на сумму 32 млрд гривен с 77,3 млрд гривен поступлений. При чем если военные подразделения системно используют средства, то Минстратегпром за этот период из выделенных ему 25 млрд гривен, изъятых у громад на обеспечение военных подразделений, смог использовать "аж" 529 млн гривен – 2%.

В 2023 году изъятые у громад средства были использованы на 65% с подобной динамикой:

Министерство обороны использовало 100% средств, а Госспецсвязи использовало 0 гривен.

"Война не повод изымать средства, а стимул их объединять. Вся система публичной власти должна работать в единстве на победу Украины. НДФЛ всех граждан Украины независимо от места их работы или службы должен одинаково распределяться в бюджеты громад для определенного законом оперативного реагирования на нужды военных", – высказали свою позицию Ассоциации городов Украины неизменная.