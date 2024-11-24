В ЕБА назвали 3 причины, мешающие быстрому восстановлению энергетики

Государство должно обеспечить решение финансовых проблем на энергорынке, чтобы вернуть доверие инвесторов и вовлечь их в быстрое и качественное строительство новых энергетических мощностей в Украине.

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Об этом говорится в блоге сопредседателя комитета по энергетике Европейской бизнес-ассоциации Ярины Скороход.

"Из-за постоянных атак возникает логический вопрос о построении новых мощностей. Но несмотря на это, перспективы нового поколения остаются туманными", – заявила Скороход.

По ее словам первой проблемой является то, что инвесторы не видят смысла вкладывать в рынок электроэнергии, где цены регулируются вручную.

"Прайс-кепы, установленные еще в 2019 году, до сих пор сдерживают развитие генерации и делают невозможным эффективный импорт. Это заставляет "Укрэнерго" покупать дорогую аварийную помощь, а иногда – вводить ограничения", – пояснила Скороход.

По мнению сопредседателя комитета, несмотря на очевидные проблемы, регулятор пока не изменил ценовых ограничений.

Второй проблемой Скороход называет наличие круговых долгов в энергетике, которые обсчитываются десятками миллиардов гривен.

"И это только вершина айсберга, потому что главное, что нет хотя бы плана по погашению этих долгов", - подчеркивает Скороход.

Еще одним важным вызовом эксперт называет потребность финансирования Укрэнерго в полном объеме для оперативных ремонтов.

Скороход рассказала, что предложенный тариф "Укрэнерго" дает осторожный положительный сигнал для отрасли ВИЭ. На нее заложено 23,7 млрд грн, также НКРЭКУ предлагает включить в тариф прошлогодние долги в 2,7 млрд грн.

"Поэтому инвесторы надеются, что решение будет принято в ближайшее время", – резюмировала эксперт.

Как сообщалось ранее, задолженность НЭК "Укрэнерго" за компенсацию производства электроэнергии из альтернативных источников перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" превысила 30 миллиардов гривен. Эксперты и инвесторы призывают государство не допустить дальнейшего накопления долгов "Укрэнерго" за услугу по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ.