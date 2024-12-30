'Укрзалізниця' имеет все предпосылки для снижения тарифов на грузовые перевозки, – Зинченко

Государственный монополист "Укрзалізниця" не предоставила обоснований по повышению тарифов на грузовые перевозки, которое она планирует. Сейчас компания имеет все предпосылки для снижения этих тарифов, ведь они уже на 60%, чем в довоенное время.

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Об этом рассказал директор GMK Center Станислав Зинченко в эфире телеканала "Прямой", комментируя вопросы тарифообразования госмонополий.

"Интересы государственных монополий и особенно их менеджмента сегодня поставлены выше интересов белого бизнеса, который платит налоги и формирует бюджет Украины. Никто не понимает, зачем "Укрзалізниця" снова повышает тарифы, они на 60% выше довоенного уровня уже. Тарифное давление стало препятствием для возобновления производств целого ряда предприятий за последние два года, а УЗ планирует повысить на 40%. Решение должен утвердить Кабмин: я надеюсь, что они прислушиваются и не будут утверждать это решение", – отметил эксперт.

По его словам, в случае роста дополнительных затрат на логистику в промышленности составят 10 миллиардов гривен – только у завода "Арселор Миттал Кривой Рог", одного из крупнейших производителей стали в Украине, будет 1,5 миллиарда дополнительных расходов в год.

"Это – потеря конкурентоспособности нашей продукции на глобальном рынке, и от этого выиграют только наши конкуренты из Китая, Турции, России, Бразилии, Австралии. Повышение этих тарифов приведет к тому, что "Укрзалізниця" потеряет грузовую базу, грузы уйдут с "Укрзалізниці", а часть предприятий закроются или снизят работу до минимума. В результате "Укрзалізниця" не получит дополнительных доходов, а еще получит убытки. Они повысят тарифы, и в результате получат дополнительный ущерб, и не будет никаких дополнительных поступлений", – говорит Зинченко".

Он подчеркнул, что никаких адекватных аргументов от руководства "Укрзалізниці" за последние 3 месяца, почему тариф должен быть повышен, не было – только общие слова, противоречащие фактам.

"За последние 10 лет ни одно повышение тарифов "Укрзалізниці" не улучшало ситуацию в "Укрзалізниці", а только ухудшало. Сейчас УЗ имеет условия не для повышения, а для снижения грузовых тарифов на 20%, потому что она сверхприбыльная. Это не теряя рентабельности и показывая доходность. И это обеспечит стабильную работу бизнеса! А долгосрочным решением проблем "Укрзалізниці", которые у нее есть, будет демонополизация, как это произошло во всех странах ЕС", – резюмировал эксперт.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд. грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года. В то же время компания существенно увеличила операционные расходы и инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес выступил против этого решения, ведь последствия для экономики могут оказаться катастрофическими: так, в Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек.