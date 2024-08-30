'Укрнафта' привлекла 4 млрд грн для реализации инвестпроектов

UGB (Укргазбанк) и Укрнафта заключили генеральный кредитный договор на общую сумму 4 млрд грн для реализации компанией инвестиционной программы, которая предусматривает, в частности, наращивание добычи нефти и газа и внедрение проектов когенерации.

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Речь идет о возведении новых скважин, а также строительстве и вводе в эксплуатацию современных газопоршневых установок.

"За счет привлеченных средств планируется финансирование программ бурения и интенсификации добычи, строительство современных газопоршневых станций. Благодарю нашего надежного партнера "Укргазбанка" за поддержку и доверие. Благодарю коллег за эффективную работу по оформлению кредитной линии", - подчеркнул директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий.

Сотрудничество двух стратегических партнеров будет способствовать стабилизации и восстановлению энергосистемы Украины.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и газ, является оператором национальной сети АЗС.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция компании. 5 ноября 2022 года Ставка Верховного главнокомандующего приняла решение о передаче государству доли корпоративных прав компании, принадлежавших частным владельцам. Этой частью управляет Министерство обороны Украины.

По состоянию на 31.12.2023 год ПАО "Укрнафта" владеет 86 специальными разрешениями на добычу углеводородов. В 2023 году начала масштабную инвестиционную программу, основой которой является бурение новых скважин, внедрение методов повышения нефтеотдачи и интенсификация операционной деятельности по увеличению добычи углеводородов. На 2023 год запланировано бурение 9 новых скважин, на 2024-й – 30.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".