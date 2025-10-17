На упреки оппонентов о моей коммуникации социальных и медицинских вопросов, хочу объяснить, что для меня важно подсвечивать общественности - какое влияние имеют уплаченные налоги, насколько эффективно они расходуются и как должны сказываться на уровне и стандартах услуг, которые за них предоставляются.

От того, будем ли мы иметь качественную и доступную медицинскую услугу, зависит будущее. и вернутся ли сюда украинцы.

Я уже упоминал об оплате труда медиков, особенно среднего и младшего медицинского персонала. Для этого подчеркивал необходимость перерасчета стоимости пакетов медицинских услуг. Если эта стоимость будет справедливой, то учреждения смогут предоставлять качественную услугу.

Но собственно качество медицинских услуг является предметом наибольших жалоб среди населения. Почему так происходит? Скажу просто и прямо: НСЗУ разбрасывает деньги за услуги, не всегда понимая – за что именно они оплачены. Иногда в одном небольшом городке есть два заведения, которые например, имеют реабилитационный пакет. Одно заведение привлекло лучших специалистов в команду, всеми усилиями обучает и развивает их, перенимает лучшие практики в украинских и иностранных клиниках. Другое заведение было неспециализированным, специалисты прошли короткое обучение, но основательных изменений не произошло. Формально они оба выполняют условия для предоставления услуг. Но ведь эти услуги совершенно разные и об этом знает весь небольшой городок. А руководитель лучшего заведения прямо говорит о том, что не может обеспечить повышение зарплаты и боится потерять людей. И, будем откровенны, если бы был проведен контроль качества предоставляемых услуг, то второе заведение не имело бы этого пакета. А первое имело бы деньги на развитие.

Контроль качества предоставления медицинских услуг с начала реформы получился какой-то потерянной функцией. Со стороны НСЗУ он недостаточен, плюс этот контроль должен выполняться независимым органом, чтобы не сосредотачивать принятие всех решений в одной институции. Вот так получилось, что одна часть системы построена, а обратная связь практически отсутствует.

Поэтому хочу напомнить, что еще в начале реформы было понятно, что в государстве должен быть мощный контроль качества предоставления медицинских услуг. Годы идут, реформа действует, деньги идут за пациентом. Но пациент не должен ценой собственного здоровья проверять - удачно ли он выбрал заведение. Поэтому вместе с коллегами будем возвращаться к этому вопросу, пока Правительством не будут приняты конкретные меры, чтобы мы знали, что имеем качественную медицину.