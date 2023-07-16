Украинские хакеры 'взломали' базы данных экономического саммита 'Россия-Африка 2023': что нашли в документах

Украинские хакеры получили доступы к базам данных и закрытой документации экономического саммита "Россия-Африка 2023". Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля 2023 года.

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Кремлевский диктатор Владимир Путин лично держит на контроле подготовку к саммиту, поскольку для него это знаковое имиджевое событие, особенно на фоне усиления санкций за полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Informnapalm.

В рамках подготовки к саммиту "Россия-Африка 2023" российские дипломаты готовили для Кремля справки о втором саммите "США - Африка", который проходил 13-15 декабря в Вашингтоне.

Эти документы показывают, что США инвестируют средства в образование, медицину, кибербезопасность, энергонезависимость и другие жизненно важные сферы для развития африканских стран.

Россия рассматривает Африку как сырьевую базу, которую можно использовать для добычи полезных ископаемых.

Согласно документам, полученным хакерами, саммит предварительно планировалось проводить не 2, а 4 дня, с 26 по 29 июля включительно. Однако в последний месяц при обработке заявок участников россияне решили сократить сроки.

Список гостей, подавших заявки на участие по состоянию на 14 июля, за 2 недели до саммита, уже оказался значительно меньше, чем ожидалось. В отличие от 2019 года ехать на саммит в страну-террорист РФ в 2023 году изъявили желание в 2 раза меньше иностранных представителей.

Примечательно, что среди собравшихся на саммит гостей есть лица из таких стран, как США, Великобритания, Франция, Германия, Канада и другие.

"Вероятно, по результатам запланированного саммита россияне также соберут для себя базы данных и информацию о потенциальных лицах, которые можно использовать в качестве агентов влияния для продвижения российских интересов в других странах, и не только на африканском континенте", – отметили хакеры.

Ранее также ряд российских сайтов был сломан хакерами. В результате на этих порталах появились баннеры в поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение апреля сообщество IT ARMY успешно осуществило ряд миссий, нацеленных на препятствование работе цифровой инфраструктуры и услуг организаций в различных отраслях России – страховой и финансовой сферах, развлекательной и культурной, автомобильной и транспортной и других.

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